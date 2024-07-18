Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении

Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении.

Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в интервью изданию Hetq подтвердила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

"Да, подтверждаю. Это указывает на начало нового стратегического этапа в двусторонних отношениях. Мы приветствуем углубление отношений в оборонно-гражданской сфере и по безопасности", - сказала Зея.

Ранее посол США в Армении Кристина Квин заявила, что США и Армения ведут "очень активные и содержательные" дискуссии по вопросам безопасности и обороны.

Она также отметила, что США намерены назначить советника при Минобороны Армении.