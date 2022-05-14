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Представитель АП Турции: Против тюркоязычных стран ведется дезинформационная война

Представитель АП Турции: Против тюркоязычных стран ведется дезинформационная война "Во время Второй Карабахской войны мы были рядом с Азербайджаном и на информационном фронте".
В регионе
14 мая 2022 г. 12:51
Представитель АП Турции: Против тюркоязычных стран ведется дезинформационная война

"Во время Второй Карабахской войны мы были рядом с Азербайджаном и на информационном фронте".

Как сообщает Report, об этом глава управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал на проходящем в Стамбуле 4-ом заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ).

"Мы вместе боролись с дезинформацией. Региональная солидарность крайне важна сейчас. Сегодня в международной плоскости против тюркоязычных стран запущена информационная и дезинформационная война. Неизменна только правда. Мы, как и всегда, продолжим защищать правду", - отметил он.

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Версия на английском языке Turkish Presidency: Turkic-speaking countries facing information warfare 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə PA-nın rəsmisi: "Türkdilli dövlətlərə qarşı dezinformasiya müharibəsi aparılır"

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