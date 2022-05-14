Представитель АП Турции: Против тюркоязычных стран ведется дезинформационная война

"Во время Второй Карабахской войны мы были рядом с Азербайджаном и на информационном фронте".

"Во время Второй Карабахской войны мы были рядом с Азербайджаном и на информационном фронте".

Как сообщает Report, об этом глава управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал на проходящем в Стамбуле 4-ом заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ).

"Мы вместе боролись с дезинформацией. Региональная солидарность крайне важна сейчас. Сегодня в международной плоскости против тюркоязычных стран запущена информационная и дезинформационная война. Неизменна только правда. Мы, как и всегда, продолжим защищать правду", - отметил он.