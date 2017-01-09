Председатель турецкого парламента вновь госпитализирован - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Состояние здоровья председателя парламента Турции Исмаила Кахрамана хорошее.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявили в больнице Guvеn, где он получает лечение.

Согласно информации, в его легких выявлена инфекция, поэтому продолжается лечение.

Подчеркивается, что Исмаил Кахраман не сможет участвовать в обсуждениях в связи с изменениями в Конституции и на голосовании в связи с данным вопросом.

***12:51

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Исмаил Кахраман вновь госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, его состояние снова ухудшилось после хирургической операции.

Отметим, что 30 декабря прошлого года председатель парламента Турции Исмаил Кахраман перенес операцию.

Министр здравоохранения Турции Реджеб Акдаг отметил, что операция в больнице Güvеn в Анкаре продлилась 5 часов и завершилась успешно.