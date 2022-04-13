Председатель парламента Грузии посетит Украину

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили посетит Украину.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом спикер написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он связался со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком и подтвердил готовность посетить Украину.
Ш.Папуашвили отметил, что поддержка Украины и украинцев - это моральный и исторический долг Грузии: "Мы с честью выполним этот долг".
Напомним, что председатель Верховной Рады Украины Р. Стефанчук на прошлой неделе пригласил своего грузинского коллегу посетить Бучу.