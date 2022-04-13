Председатель парламента Грузии посетит Украину

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили посетит Украину.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили посетит Украину.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом спикер написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он связался со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком и подтвердил готовность посетить Украину.

Ш.Папуашвили отметил, что поддержка Украины и украинцев - это моральный и исторический долг Грузии: "Мы с честью выполним этот долг".

Напомним, что председатель Верховной Рады Украины Р. Стефанчук на прошлой неделе пригласил своего грузинского коллегу посетить Бучу.