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Председатель парламента Грузии посетит Украину

Председатель парламента Грузии посетит Украину Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили посетит Украину.
В регионе
13 апреля 2022 г. 11:11
Председатель парламента Грузии посетит Украину

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили посетит Украину.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом спикер написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он связался со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком и подтвердил готовность посетить Украину.

Ш.Папуашвили отметил, что поддержка Украины и украинцев - это моральный и исторический долг Грузии: "Мы с честью выполним этот долг".

Напомним, что председатель Верховной Рады Украины Р. Стефанчук на прошлой неделе пригласил своего грузинского коллегу посетить Бучу.

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Версия на английском языке Georgian Parliament Speaker to visit Ukraine
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri Ukraynaya gedəcək

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