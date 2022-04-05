Председатель парламента Грузии едет в Армению

Сегодня начинается официальный визит делегации во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили в Армению.

Сегодня начинается официальный визит делегации во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили в Армению.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках двухдневного визита спикер проведет ряд встреч на высоком уровне.

Запланированы встречи Ш.Папуашвили с председателем парламента Армении Аленом Симоняном, президентом Ваагном Хачатуряном, а также премьер-министром Николом Пашиняном.

На встречах будут обсуждены укрепление связей между двумя странами, региональные вопросы и углубление межпарламентских связей с Арменией.