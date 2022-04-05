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Председатель парламента Грузии едет в Армению

Председатель парламента Грузии едет в Армению Сегодня начинается официальный визит делегации во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили в Армению.
В регионе
5 апреля 2022 г. 09:48
Председатель парламента Грузии едет в Армению

Сегодня начинается официальный визит делегации во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили в Армению.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках двухдневного визита спикер проведет ряд встреч на высоком уровне.

Запланированы встречи Ш.Папуашвили с председателем парламента Армении Аленом Симоняном, президентом Ваагном Хачатуряном, а также премьер-министром Николом Пашиняном.

На встречах будут обсуждены укрепление связей между двумя странами, региональные вопросы и углубление межпарламентских связей с Арменией.

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Версия на английском языке Speaker of Georgian Parliament visiting Armenia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri Ermənistana gedir

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