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Председатель оппозиционной партии Грузии выдвинул условия для выхода из тюрьмы

Председатель оппозиционной партии Грузии выдвинул условия для выхода из тюрьмы Председатель оппозиционного "Единого национального движения" Грузии Ника Мелия обратился к правящей партии "Грузинская мечта".
В регионе
26 апреля 2021 г. 19:40
Председатель оппозиционной партии Грузии выдвинул условия для выхода из тюрьмы

Председатель оппозиционного "Единого национального движения" Грузии Ника Мелия обратился к правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает грузинское бюро Report, Мелия обратился к оппозиции и "Грузинской мечте", чтобы они отозвали из парламента законопроект "Об амнистии".

"Из камеры №224 Руставской тюрьмы, настоятельно прошу вас, не принимать участия в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией ночи Гаврилова 20 июня. Ни я, ни кто-либо другой не стоят того, чтобы дать хотя бы малый шанс полицейским и отдавшим им приказ о разгоне антиоккупационной акции, чтобы они избежали справедливого правосудия", - говорится в обращении.

"Отзовите амнистию и снимите её с повестки дня раз и навсегда. В этом случае, я, Ника Мелия, беру на себя полную ответственность за то, чтобы согласиться на предложенный ЕС залог и на этом условии покинуть тюрьму", - написал Ника Мелия в соцсети Фейсбук.

План выхода из политического кризиса, подписанный 19 апреля при посредничестве Европейского союза между властью и оппозицией в Грузии, предусматривает принятие закона о помиловании всех лиц, задержанных 19-21 апреля 2019 года.

Очередной судебный процесс по делу Н.Мелия назначен на 29 апреля.

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Версия на английском языке Georgian opposition leader sets condition for release 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın müxalif partiya sədri həbsdən çıxması üçün şərt irəli sürüb

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