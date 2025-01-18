Председатель комитета парламента Грузии: Поддержка Азербайджана и президента Ильхама Алиева важна для нас

Поддержка Азербайджана и президента Ильхама Алиева очень важна для Грузии. Сотрудничество двух стран является гарантией мира на Южном Кавказе.

Поддержка Азербайджана и президента Ильхама Алиева очень важна для Грузии. Сотрудничество двух стран является гарантией мира на Южном Кавказе.

Об этом местному бюро Report заявил председатель комитета по межрегиональной политике и самоуправлению парламента Грузии Ираклий Кадагишвили.

Он отметил, что мудрость лидеров и народов Азербайджана и Грузии спасла регион от чуждых ценностей и нетрадиционных тенденций.

"Соседние, дружественные страны всегда должны уделять внимание этим вопросам, чтобы совместно решать возникающие проблемы, поддерживать друг друга. Это способствует укреплению суверенитета и демократии каждой страны. Я думаю, что сотрудничество играет важную роль в решении этих вопросов. Сегодня некоторые силы пытаются обострить ситуацию в Грузии, поэтому поддержка Азербайджана и президента Ильхама Алиева очень важна для Грузии", - сказал Кадагишвили.

По его словам, тот факт, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совершил свой первый официальный визит после парламентских выборов в Азербайджан, показывает, насколько важны и продуктивны отношения между двумя странами.

"Дружба, добрососедство и стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана создают прекрасную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений", - подчеркнул он.

Кадагишвили считает, что дружественные отношения между двумя странами имеют исключительное значение для мира и стабильности на Южном Кавказе, а также для экономического развития как на региональном, так и на международном уровнях.