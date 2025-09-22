Председатель ЦИК Грузии сообщил о полной готовности к проведению выборов

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 22:51
    Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили сообщил о готовности ведомства к предстоящим выборам в органы местного самоуправления.

    Как сообщает местное бюро Report, он отметил, что ЦИК полностью готова обеспечить проведение выборов на высокопрофессиональном уровне.

    Каландаришвили также рассказал о процедуре голосования на избирательных участках:

    "Участки оснащены высокими технологиями. В одном бюллетене избиратели смогут выразить свою волю по трем различным выборам", – отметил председатель ЦИК.

    По его словам, за процессом голосования можно будет наблюдать в прямом эфире круглые сутки.

    Согласно информации, по стране будет функционировать в общей сложности 3051 избирательный участок, из которых 2284 - в электронном виде, а 767 – в традиционном.

    Лента новостей