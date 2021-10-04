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Председатель ЦАМО: Армения несерьезно относится к своим обязательствам

Председатель ЦАМО: Армения несерьезно относится к своим обязательствам "Карсский договор - это документ, который все еще действует. Документ имеет большое значение".
В регионе
4 октября 2021 г. 11:08
Председатель ЦАМО: Армения несерьезно относится к своим обязательствам

"Карсский договор - это документ, который все еще действует. Документ имеет большое значение".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, выступая на конференции "Геополитическая ситуация на Южном Кавказе к 100-летию Карсского договора".

Касательно заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября, Ф.Шафиев отметил, что Армения несерьезно относится к своим обязательствам: "Год еще не прошел, они хотят перевести вопрос об открытии Зангезурского коридора, содержащегося в пункте 9 заявления от 10 ноября, в другое русло. Из этого можно сделать вывод, что для них нет такого понятия, как обязательство".

Ф.Шафиев добавил, что наблюдаемые в регионе в последние недели напряженные отношения нуждаются в анализе.

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Версия на английском языке AIR Center: Armenia underestimates word of commitment
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