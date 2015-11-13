​Предполагаемый сообщник Джихади Джона задержан в Турции

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Предполагаемый сообщник воюющего в Сирии на стороне боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) экстремиста Мухаммеда Эмвази (по прозвищу Джихади Джон) был задержан в Турции.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные турецкие источники.

По их данным, подозреваемый в связях с Джихади Джоном был взят под стражу в Стамбуле. По мнению турецких спецслужб, задержанный - Эйн Лесли Дэвис - является членом группы британских исламистов, охранявших западных заложников, находившихся в плену боевиков ИГИЛ.

Ранее в пятницу ББС сообщила, что в Сирии в районе города Эр-Ракка с "высокой долей вероятности" ударом ВВС США был уничтожен Эмвази, принимавший участие в убийстве заложников.