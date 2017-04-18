Предполагаемый организатор теракта в Петербурге: Мне дали команду

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Один из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброр Азимов изменил свои показания. Он утверждает, что не знал, что участвовал в террористической атаке.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в зале Басманного суда Москвы.

"Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву - я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", - заявил Азимов в суде.

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам в Басманном суде его адвокат Армен Задоян.

"Он признает вину", - сказал адвокат, не уточняя деталей. В ближайшее время суд начнет заседание по поводу ареста Азимова.

Азимова удалось задержать накануне в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ России, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.