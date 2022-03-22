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Предотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные

Предотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные В Ужгороде сотрудники военной контрразведки задержали российскую ДРГ (диверсионная группа) во главе с агентом ФСБ Российской Федерации.
В регионе
22 марта 2022 г. 03:07
Предотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные

В Ужгороде сотрудники военной контрразведки задержали российскую ДРГ (диверсионная группа) во главе с агентом ФСБ Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает журналист Виталий Глагола в Telegram.

По его данным, диверсионная группа планировала совершить покушение на президента Украины и провести диверсии в Киеве и других регионах Украины.

Организатор ДРГ является агентом ФСБ. Его задержали "на горячем" в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) во время контрольной закупки оружия.

Мужчина формировал ДГ численностью до 25 человек, их вооружение и оснащение транспортом.

"Планировалось, под видом подразделения ТрО, их выдвижение в Киев и проведение преступных действий в правительственном квартале", - отметил журналист.

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