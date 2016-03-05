Предотвращен ввоз в Дагестан сельхозпродукции из Азербайджана

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Управление Россельхознадзора России по Республике Дагестан остановило попытку ввоза со стороны Азербайджана на территорию России орехов, яблок и томатов общим весом 58 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила пресс-служба управления ведомства.

Согласно информации, у партии сельхозпродукции была выявлена маркировка, где страной происхождения была указана Турция. На других партиях она вообще отсутствовала.