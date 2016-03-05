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    Предотвращен ввоз в Дагестан сельхозпродукции из Азербайджана

    Общий вес остановленного груза составил 58 тонн

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Управление Россельхознадзора России по Республике Дагестан остановило попытку ввоза со стороны Азербайджана на территорию России орехов, яблок и томатов общим весом 58 тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила пресс-служба управления ведомства.

    Согласно информации, у партии сельхозпродукции была выявлена маркировка, где страной происхождения была указана Турция. На других партиях она вообще отсутствовала.

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