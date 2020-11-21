О нас
Report Georgia
Аудио новости

Правящая партия в Грузии заявила о победе на парламентских выборах

Правящая партия в Грузии заявила о победе на парламентских выборах Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что согласно предварительным данным итогов прошедшего второго тура парламентских выборов, во всех одномандатных округах победили кандидаты партии «Грузинская мечта».
В регионе
21 ноября 2020 г. 22:24
Правящая партия в Грузии заявила о победе на парламентских выборах
Ираклий Кобахидзе

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что согласно предварительным данным итогов прошедшего второго тура парламентских выборов, во всех одномандатных округах победили кандидаты партии «Грузинская мечта».

Как передает грузинское бюро Report, в итоге партия получила 90 депутатских мест из 150.

"У нас есть предварительные данные голосования - как было ожидаемо, кандидаты "Грузинской мечты" победили во всех 17 округах и получили депутатские мандаты, следовательно, в следующем парламенте "Грузинская мечта" будет представлена 90 депутатами", - заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, несмотря на бойкот второго тура выборов со стороны оппозиции, более полумиллиона граждан Грузии пришли на второй тур выборов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hakim partiyası seçkilərdə qalib gəldiyini elan etdi

Новости партнеров

Самое читаемое

Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
15 ноября 2020 г. 00:00
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
16 ноября 2020 г. 14:11
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
17 ноября 2020 г. 13:32
Сотруднику ANAMA ампутировали левую ногу
Сотруднику ANAMA ампутировали левую ногу
15 ноября 2020 г. 00:26
Азербайджан определит место размещения Совместного центра мониторинга в Карабахе
Азербайджан определит место размещения Совместного центра мониторинга в Карабахе
16 ноября 2020 г. 13:52
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
17 ноября 2020 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi