​Правящая партия Турции побеждает на выборах с 49,36% голосов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Правящая Партия справедливости и развития Турции побеждает на досрочных парламентских выборах с 49,36% голосов.

Как передает Report со ссылкой на CNN, партия получает возможность сформировать правительство в одиночку.

Левоцентристская Народно-республиканская партия набрала 25,44% голосов, националистическая Партия национального движения – 11,96%.

Прокурдская Партия демократии народов имеет результат 10,65%.

Такие результаты партии получили после подсчета 99,21% голосов.