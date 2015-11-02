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    ​Правящая партия Турции побеждает на выборах с 49,36% голосов

    Партия получает возможность сформировать правительство в одиночку

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Правящая Партия справедливости и развития Турции побеждает на досрочных парламентских выборах с 49,36% голосов.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, партия получает возможность сформировать правительство в одиночку.

    Левоцентристская Народно-республиканская партия набрала 25,44% голосов, националистическая Партия национального движения – 11,96%.

    Прокурдская Партия демократии народов имеет результат 10,65%.

    Такие результаты партии получили после подсчета 99,21% голосов.

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