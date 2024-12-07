Правящая партия Грузии официально зарегистрировала своего кандидата на пост президента

Центральная избирательная комиссия Грузии официально зарегистрировала Михаила Кавелашили в качестве кандидата на пост президента Грузии.

Центральная избирательная комиссия Грузии официально зарегистрировала Михаила Кавелашили в качестве кандидата на пост президента Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, на сегодняшний день он является единственным кандидатом в президенты Грузии.

Отмечается, что Кавелашвили представил 81 член избирательной коллегии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Ряд оппозиционных партий отказывается участвовать в выборах и представлять своего кандидата. На данный момент неизвестно, согласятся ли они присутствовать на выборах президента.

Срок регистрации кандидатов истекает 8 декабря. Выдвинуть своего кандидата на пост президента имеют право не менее 30 членов коллегии. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет.

Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 г. в Болниси. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1990 году началась его успешная спортивная карьера. С 1988 по 1995 гг. футболист играл в "Динамо Тбилиси", затем перешел во владикавказскую "Аланию", играл за "Манчестер Сити", "Грашофер" и несколько других европейских клубов. Имеет лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью, является экспертом в области футбола. Кавелашвили также был нападающим сборной Грузии по футболу и является депутатом парламентов Грузии трех созывов: 2016-2020, 2020-2024 и 2024-2028 гг.

В июне 2022 года он вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа", которое в 2024 году было преобразовано в партию. "Сила народа" стала партнером "Грузинской мечты".

Именно они первыми заговорили о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок с Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт в Украине. В парламент нынешнего, XI, созыва представители "Силы народа" прошли по партийному списку "Грузинской мечты".