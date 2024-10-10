Правящая партия Армении не удалось выбрать кандидата на пост главы Минюста

Правлению правящей партии "Гражданский договор" с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам вчерашнего заседания не удалось определить кандидата на пост министра юстиции.

Правлению правящей партии "Гражданский договор" с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам вчерашнего заседания не удалось определить кандидата на пост министра юстиции.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак" со ссылкой на источники.

Отмечается, что рассматривались кандидатуры депутатов Арусяк Джулакян и Арпи Давоян. Однако перед голосованием Джулакян сняла свою кандидатуру, а Давоян поддержали всего два члена правления – министр обороны Сурен Папикян и депутат Ваагн Алексанян.

Должность главы ведомства оказалась вакантной после того, как 1 октября Григор Минасян подал заявление об отставке. Этому предшествовал сбор подписей, инициированный фракцией "Гражданский договор" с целью смещения Минасяна.