Правозащитники сосчитали количество жертв ИГИЛ

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Представители правозащитной организации «The Syrian Observatory for Human Rights» сообщают, что присутствие боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) на территории Сирии обозначилось 3207 казнями.

Как передает Report, среди жертв ИГИЛ – 98 женщин и 76 детей.

Что касается жертв ИГИЛ на территории Ирака, то организация «The Iraqi Observatory for Human Rights» обнародовала ещё более шокирующие данные, оценив общее количество мужчин, женщин и детей, казненных боевиками Исламского государства, в 7700 человек.

Правозащитники отмечают, что речь идет исключительно о казненных военнослужащих и мирных жителях (исключая тех, кто погиб во время боевых столкновений). Также сообщается, что для казней боевики используют очень жестокие способы лишения людей жизни, включая расстрел, обезглавливание, сожжение, забрасывание камнями и др.