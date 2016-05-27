Правопреемники убитой в Гюмри семьи Аветисян выдвинули гражданский иск в отношении России

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ На проходящем в Гюмри судебном процессе по делу об убийстве семьи Аветисян представлено ходатайство о выдвижении гражданского иска.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, ответчиком по нему названа Российская Федерация.

Ходатайство озвучил адвокат Арамазд Кивирян, с сегодняшнего дня представляющий интересы правопреемников потерпевших - Анаит Коштоян, Лусине Аветисян, Нарине Погосян и Андраника Погосяна.

Он отметил, что российским военнослужащим Валерием Пермяковым убиты 7 членов семьи Аветисян, в том числе двое детей. Тем самым нарушено закрепленное конвенцией ООН право на жизнь, подчеркнул адвокат. По его словам, Россия, будучи участником указанной конвенции, выступает ответчиком и несет ответственность за действия представителей дислоцированной в Гюмри российской базы.

Размер иска оценивается по 50 тысяч евро за каждого взрослого члена семьи, по 100 тысяч евро за детей.

Очередное заседание суда состоится 30 июня.

12 января 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков: при попытке перехода на территорию Турции его остановили российские пограничники.