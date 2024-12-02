Правительство Японии выделяет средства на восстановление озера Урмия в Иране

16:52

Правительство Японии выделило помощь в размере 4,5 млн долларов на восстановление озера Урмия, расположенного в иранской провинции Западный Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, финансовая помощь будет направлена на восстановление озера Урмия и защиту близлежащих населенных пунктов от заболачивания.

Отмечается, что проект будет реализован в 2024-2028 годах в сотрудничестве с программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО). Это второй совместный проект между двумя странами по защите заболоченных территорий Ирана, особенно озера Урмия.