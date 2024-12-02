О нас

Правительство Японии выделяет средства на восстановление озера Урмия в Иране

Правительство Японии выделяет средства на восстановление озера Урмия в Иране 16:52
В регионе
2 декабря 2024 г. 17:11
Правительство Японии выделяет средства на восстановление озера Урмия в Иране

Правительство Японии выделило помощь в размере 4,5 млн долларов на восстановление озера Урмия, расположенного в иранской провинции Западный Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, финансовая помощь будет направлена на восстановление озера Урмия и защиту близлежащих населенных пунктов от заболачивания.

Отмечается, что проект будет реализован в 2024-2028 годах в сотрудничестве с программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО). Это второй совместный проект между двумя странами по защите заболоченных территорий Ирана, особенно озера Урмия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Japan donates $4.6M for restoration of Lake Urmia
Версия на азербайджанском языке Yaponiya hökuməti Urmiya gölünün bərpasına maliyyə ayırıb

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi