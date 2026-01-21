Правительство Португалии впервые за 20 лет совершило парламентский визит в Турцию

Правительство Португалии спустя 20 лет осуществило первый визит в Турцию на парламентском уровне.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Великого национального собрания Турции (TBMM) в социальной сети X.

Председатель Ассамблеи Португалии Жозе Педру Агиар-Бранку провел встречу в парламенте Турции с председателем Великого национального собрания Нуманом Куртулмушем.

Состоялись как встреча тет-а-тет, так и переговоры между делегациями председателя Ассамблеи Португальской Республики и турецкой стороны. В ходе встречи было напомнено, что в 2026 году исполняется 100 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Турцией и Португалией.

В ходе беседы было особо отмечено признание Португалией независимости Государства Палестина.