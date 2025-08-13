Правительство Казахстана выделило средства на изучение проблем Каспийского моря

О нас

В регионе
13 августа 2025 г. 08:04
Правительство Казахстана выделило 305 млн тенге (свыше $560 тыс. - ред.) на изучение проблем Каспийского моря.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства, средства получит НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря".

Согласно информации, средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ.

В сферу деятельности института входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.

Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Xəzər dənizinin problemlərinin tədqiqinə vəsait ayırıb

