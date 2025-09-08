ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Правительство Грузии ждет сокращения урожая винограда более чем на треть

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 14:05
    Правительство Грузии ждет сокращения урожая винограда более чем на треть

    Правительство Грузии ожидает снижения урожая винограда в 2025 году до 200-250 тысяч тонн с рекордных 320 тысяч тонн в 2024 году, сообщил на заседании премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. 

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает bm.ge.

    "Подход [субсидирование виноградарства], действовавший в предыдущие годы, будет сохранен, что очень важно для поддержки виноградарства и виноделия в нашей стране. В этом году прогнозируемый урожай винограда составит 200-250 тысяч тонн", - сказал он.

    Таким образом, снижение урожая винограда в этом году может составить от 22% до 37,5%.

    В середине августа Национальное агентство вина Грузии прогнозировало снижение урожая винограда в этом году до 250-300 тысяч тонн (от 6% до 22%).

