Правительство Грузии ждет сокращения урожая винограда более чем на треть

Правительство Грузии ожидает снижения урожая винограда в 2025 году до 200-250 тысяч тонн с рекордных 320 тысяч тонн в 2024 году, сообщил на заседании премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает bm.ge.

"Подход [субсидирование виноградарства], действовавший в предыдущие годы, будет сохранен, что очень важно для поддержки виноградарства и виноделия в нашей стране. В этом году прогнозируемый урожай винограда составит 200-250 тысяч тонн", - сказал он.

Таким образом, снижение урожая винограда в этом году может составить от 22% до 37,5%.

В середине августа Национальное агентство вина Грузии прогнозировало снижение урожая винограда в этом году до 250-300 тысяч тонн (от 6% до 22%).