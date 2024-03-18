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Правительство Германии не признало законными выборы президента России

Правительство Германии не признало законными выборы президента России Правительство ФРГ не считает выборы президента России законными.
В регионе
18 марта 2024 г. 15:04
Правительство Германии не признало законными выборы президента России

Правительство ФРГ не считает выборы президента России законными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"В настоящий момент у нас нет диалога с Владимиром Путиным, так что именно сейчас вопрос не стоит", - сказала она, отвечая на вопрос, как власти ФРГ намерены называть Путина по должности - "президентом или правителем". "Но я ясно дала понять, что мы не признаем эти выборы законными", - сказала Хофман.

Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер со своей стороны заявил, что внешнеполитическое ведомство будет называть российского лидера просто Путиным, как делало и ранее.

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Версия на английском языке Germany says Russian presidential election not legitimate
Версия на азербайджанском языке Almaniya hökuməti: Rusiyadakı prezident seçkilərinin nəticələrini tanımırıq

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