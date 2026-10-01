Правительство Армении утвердило госбюджет-2027 с дефицитом почти в $1,3 млрд

Правительство Армении утвердило проект госбюджета на 2027 год с дефицитом в 468,2 млрд драмов (почти $1,3 млрд).

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Доходы консолидированного бюджета запланированы на уровне 3,83 трлн драмов ($10,5 млрд), расходы - 4 трлн 298,1 млрд драмов ($11,8 млрд).

Проект бюджета, который будет направлен на рассмотрение парламента, также предусматривает целевой показатель инфляции на уровне 3% с допустимым отклонением на один процентный пункт в обе стороны. Этим ориентиром Центробанк Армении должен руководствоваться при проведении денежно-кредитной политики в течение 2027 года. После принятия закон о госбюджете вступит в силу 1 января 2027 года.

Кроме того, правительство Армении одобрило соглашение, предусматривающее получение кредитной линии на $250 млн евро от Французского агентства развития (ФАР). Это первая подпрограмма, реализуемая в рамках новой трехлетней программы, софинансируемой ФАР и Азиатским банком развития (АБР). Средства пойдут на погашение бюджетного дефицита.

Кредит будет предоставлен либо под плавающую процентную ставку (5,12%) либо фиксированную (подлежит подсчету) – на выбор заемщика. Основная сумма подлежит погашению 30 равными полугодовыми платежами, срок кредита - 20 лет. Льготный период по кредиту - 5 лет.