    Правительство Армении рассмотрит законопроект о сокращении срока военной службы

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 19:36
    Правительство Армении рассмотрит законопроект о сокращении срока военной службы

    Законопроект о сокращении срока обязательной военной службы на 6 месяцев внесен в повестку заседания правительства Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, законопроект предусматривает сокращение 24-месячного срока обязательной военной службы для рядового состава на 6 месяцев, начиная с зимнего призыва 2025 года, и установление срока обязательной военной службы в 18 месяцев.

    Принятие законопроекта предусматривает сокращение расходов на организацию обязательной военной службы со второй половины 2027 года, поскольку 18-месячный срок службы, начинающийся с января 2026 года в рамках зимнего призыва 2025 года, заканчивается в июле 2027 года, говорится в сообщении.

    Армения сокращение срока военной службы
    Ermənistan hökuməti hərbi xidmət müddətinin azaldılması ilə bağlı qanun layihəsini nəzərdən keçirəcək

