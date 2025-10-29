Правительство Армении рассмотрит законопроект о сокращении срока военной службы
В регионе
- 29 октября, 2025
- 19:36
Законопроект о сокращении срока обязательной военной службы на 6 месяцев внесен в повестку заседания правительства Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, законопроект предусматривает сокращение 24-месячного срока обязательной военной службы для рядового состава на 6 месяцев, начиная с зимнего призыва 2025 года, и установление срока обязательной военной службы в 18 месяцев.
Принятие законопроекта предусматривает сокращение расходов на организацию обязательной военной службы со второй половины 2027 года, поскольку 18-месячный срок службы, начинающийся с января 2026 года в рамках зимнего призыва 2025 года, заканчивается в июле 2027 года, говорится в сообщении.
