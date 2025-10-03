Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 19:44
    Правительство Армении откроет геологическую службу для разведки месторождений.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замминистра территориального управления и инфраструктур страны Асатур Варданян на полях форума Mining Armenia в Ереване.

    По его словам, сейчас министерство изучает опыт зарубежных геологических служб. "В перспективе мы хотим стать заказчиком крупных проектов геологоразведки, выявлять месторождения и предлагать их иностранным инвесторам", - заявил он.

    Для привлечения инвесторов министерство также собирается изменить стандарты оценки запасов полезных ископаемых. Действующий стандарт, составленный на базе советского, планируют заменить австралийским стандартом JORC.

    В ходе форума министерство экономики и Союз горнорудных и металлургических компаний подписали меморандум о сотрудничестве. В частности, обсуждался вопрос замещения нынешних рудников, часть из которых может иссякнуть через 15-20 лет.

    Ermənistan hökuməti faydalı qazıntıların kəşfiyyatı üçün geoloji kəşfiyyat xidməti açacaq
    Armenian government to launch geological service for mineral exploration

