Правительство Армении откроет геологическую службу для разведки месторождений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замминистра территориального управления и инфраструктур страны Асатур Варданян на полях форума Mining Armenia в Ереване.

По его словам, сейчас министерство изучает опыт зарубежных геологических служб. "В перспективе мы хотим стать заказчиком крупных проектов геологоразведки, выявлять месторождения и предлагать их иностранным инвесторам", - заявил он.

Для привлечения инвесторов министерство также собирается изменить стандарты оценки запасов полезных ископаемых. Действующий стандарт, составленный на базе советского, планируют заменить австралийским стандартом JORC.

В ходе форума министерство экономики и Союз горнорудных и металлургических компаний подписали меморандум о сотрудничестве. В частности, обсуждался вопрос замещения нынешних рудников, часть из которых может иссякнуть через 15-20 лет.