    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 13:33
    Правительство Армении одобрило ратификацию торгового соглашения ЕАЭС-ОАЭ

    Правительство Армении дало согласие на ратификацию соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое решение было принято на заседании Кабмина страны в пятницу.

    Соглашение, подписанное в июне на Высшем экономическом совете ЕАЭС в Минске, направлено на ратификацию в парламент Армении (как и других стран евразийской пятерки). Оно предусматривает льготы, распространяющиеся на 98% экспорта стран ЕАЭС, а в случае Армении - на 95%, в том числе на важные для республики экспортные товары (сигареты, алкоголь, шоколад и соки). Средняя импортная пошлина ОАЭ на эти товары снизится с 6% до 2,6%, что обеспечит армянскому бизнесу экономию около $500 тыс.

    По оценке правительства Армении, льготы, пусть и менее значительные, откроют перспективы и для экспорта других товаров. В частности, Армения экспортирует в ОАЭ сельхозпродукцию всего на $1,5 млн (данные 2024 года), между тем (снова по оценке правительства) имеет потенциал на $10 млн.

