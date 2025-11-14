Правительство Армении одобрило ратификацию торгового соглашения ЕАЭС-ОАЭ

Правительство Армении дало согласие на ратификацию соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое решение было принято на заседании Кабмина страны в пятницу.

Соглашение, подписанное в июне на Высшем экономическом совете ЕАЭС в Минске, направлено на ратификацию в парламент Армении (как и других стран евразийской пятерки). Оно предусматривает льготы, распространяющиеся на 98% экспорта стран ЕАЭС, а в случае Армении - на 95%, в том числе на важные для республики экспортные товары (сигареты, алкоголь, шоколад и соки). Средняя импортная пошлина ОАЭ на эти товары снизится с 6% до 2,6%, что обеспечит армянскому бизнесу экономию около $500 тыс.

По оценке правительства Армении, льготы, пусть и менее значительные, откроют перспективы и для экспорта других товаров. В частности, Армения экспортирует в ОАЭ сельхозпродукцию всего на $1,5 млн (данные 2024 года), между тем (снова по оценке правительства) имеет потенциал на $10 млн.