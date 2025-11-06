Правительство Армении готово выкупить "Элсети" или сохранить решающий голос в управлении

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о приобретении компании ЗАО "Электросети Армении" или, как минимум, о сохранении за государством решающего голоса в управлении предприятием.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге.

По его словам, дальнейшие действия будут зависеть от решения Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), которая должна определить, сохранит ли компания лицензию или будет ее лишена. В случае лишения лицензии, правительство оценит возможность покупки предприятия по результатам анализа его стоимости.

"Если цена окажется разумной, вопрос о приобретении будет обсуждаться серьезно. Если же она будет завышенной, мы рассмотрим вариант привлечения крупного международного инвестора с опытом в энергетической сфере. При этом государство должно сохранить участие в принятии ключевых решений - либо через усиление регуляторных механизмов, либо через акционерное участие, включая возможность введения "золотой акции", - отметил Пашинян.

С 2016 года "Элсети" принадлежат группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном, который сейчас находится в СИЗО. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти, отмывании денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий.