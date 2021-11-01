Правительственная делегация Туркменистана посетила Афганистан

С 30-го по 31-ое октября туркменская делегация во главе с заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находилась с визитом в Афганистане.

С 30-го по 31-ое октября туркменская делегация во главе с заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находилась с визитом в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана, в рамках визита в Кабул, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел ряд встреч.

В частности, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Р. Мередов встретился с председателем правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом.

Р.Мередов отметив, что туркменская сторона выражает свою готовность к конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству с новыми государственными органами Афганистана, подчеркнул, что Туркменистан, как соседнее государство, глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности страны, благополучии и единстве афганского народа, решении имеющихся противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами.

Стороны уделили особое внимание активизации темпа совместных проектов в ключевых отраслях. В этой связи, выражена готовность двух стран к дальнейшему сотрудничеству по продвижению строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи (ЛЭП) Туркменистан - Афганистан - Пакистан (ТАП) и железной дороги из Туркменистана в некоторые провинции Афганистана.

На встрече по экономическим вопросам, проведенной во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и вторым Заместителем председателя правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи, приняли участие министры экономики, финансов, общественных работ, шахт и нефти, энергетики и водных ресурсов, связи, торговли и промышленности, информации и культуры Афганистана, а также руководитель компании "Da Afghanistan Brishna Sherkat".

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов политико-экономического взаимодействия двух стран. В частности, затронут вопрос активизации реализации совместных проектов, обеспечение их безопасности, а также расширение взаимодействия официальных и деловых кругов двух стран посредством активизации двусторонних встреч на различных уровнях.

На переговорах с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил приоритетные вопросы двусторонней повестки в области политико-дипломатического и гуманитарного взаимодействия.

На туркмено-афганской встрече по вопросам безопасности, проведенной во главе с Рашидом Мередовым и Муллой Мухаммадом Якубом, участвовали министры обороны, внутренних дел и руководители управлений национальной безопасности и пограничной службы Афганистана, а также руководство профильных министерств Туркменистана.

По итогам переговоров проведена пресс-конференция министров иностранных дел Р.Мередова и А.Муттаки. Стороны, констатируя позитивный и конструктивный характер нынешнего диалога, резюмировали итоги туркмено-афганских переговоров, нацеленных на расширение эффективного партнерства в приоритетных направлениях.