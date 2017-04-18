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    Правительство Турции продлило на три месяца режим ЧП

    Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года© RİA Novosti

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Турции продлило на три месяца режим ЧП, запрос на утверждение этого решения направлен в парламент.

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в понедельник.

    "Есть рекомендация Совета национальной безопасности о продлении режима ЧП ещё на три месяца. Мы приняли это решение. В среду оно поступит на утверждение в парламент", — сказал Куртулмуш журналистам в Анкаре.

    Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года на три месяца. Затем он дважды продлевался еще на три месяца.

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