Правительство Молдовы обратится в Конституционный суд для решения конфликта с Додоном

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Молдовы приняло решение обратиться в Конституционный суд с просьбой предоставить разъяснения, что делать, если президент Игорь Додон повторно откажется от назначения предложенного министра.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте правительства.

Таким образом, правительство обращается в суд по части 6 ст.98 Конституции Молдовы за разъяснениями, как должны действовать премьер-министр и парламент, если президент повторно отказывается назначать министра.

"Решение правительства направлено на предотвращение институциональной блокады в министерстве обороны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд уже рассмотрел данный вопрос, но не в той мере, чтобы исключить двусмысленную интерпретацию. По решению суда президент не имеет права отказываться назначать членов правительства, даже если он не согласен с его поименным составом.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказался назначать на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу и выдвинул своего кандидата - Виктора Гайчука. Премьер-министр Павел Филип счел аргументы Додона недостаточными и решил повторно предложить Евгения Стурзу.