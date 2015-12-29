​Правительство Грузии намерено создать единую транспортную систему

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Целью правительства Грузии является создание единой транспортной системы, исходя из благоприятного геополитического положения, для максимального использования транзитного потенциала и торговли в регионе и роста роли страны в международной перевозке грузов. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в правительственной программе "Для сильной, демократической и единой Грузии", которая представлена парламенту Грузии вместе с обновленным составом правительства для получения вотума доверия.

В документе отмечается, что Грузия активно участвует в различных региональных программах, проектах и проектных инициативах (Трасека, "Викинг" и другие).

Особое внимание уделяется железнодорожному проекту Баку-Тбилиси-Карс, который значительно сокращает время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой и является предпосылкой привлечения дополнительных грузопотоков через Грузию.

"Для повышения конкурентоспособности транзитного коридора будет углубляться интеграция в международные транспортные системы и региональное сотрудничество. В тесном сотрудничестве с Азиатским банком развития разрабатывается документ по транспортной политике", - сказано в документе.

Согласно программе, в сфере гражданской авиации, правительство Грузии будет содействовать проведению политики "открытого неба", и вместе с тем, обеспечит имплементацию соглашения "О едином воздушном пространстве между Грузией и Еврообъединением и государствами его членами".