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    Правительство Армении выставило на продажу бронированный Mercedes Левона Тер-Петросяна

    Автомобиль будет продан за 34,5 тысяч долларов США

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Армении решило выставить на продажу бронированный автомобиль первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно решению правительства, автомобиль Mercedes-Benz 500, произведенный в 1982 году, будет продан за 17 миллионов драмов ( около 34,5 тысяч долларов США).

    Аукцион по продаже бронированного автомобиля, который обслуживал Тер-Петросяна, когда тот занимал президентскую должность, будет организован в течение трех месяцев.

    Напомним, Левон Тер-Петросян  являлся  президентом Армении  с 11 ноября 1991 года  по 3 февраля 1998 года.

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