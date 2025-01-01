Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года

Новые правила призыва на обязательную срочную службу Грузии вступают в силу с 1 января 2025 года. Призыв на обязательную срочную службу будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба".

Новые правила призыва на обязательную срочную службу Грузии вступают в силу с 1 января 2025 года. Призыв на обязательную срочную службу будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, при этом он будет осуществляться из списка лиц, состоящих на военном учете в возрасте от 18 до 27 лет на основании случайной выборки до 31 января.

Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: служба в боевом подразделении – срок полгода; служба в подразделениях охраны и обеспечения – срок восемь месяцев; служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность – срок 11 месяцев.

Призыв будет осуществляться в течение года поэтапно. Так, на службу в боевом подразделении призыв будет начинаться 15 апреля.

Призыв на службу в подразделениях охраны и обеспечения будет проходить в четыре этапа: с 15 марта, 1 июня, 15 августа и 1 ноября.

А вот призыв для получения младшего командирского звания и на определенную специальность стартует 15 октября.