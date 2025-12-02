Пожар на предприятии Botaş в Силиври удалось локализовать

Пожар, вспыхнувший на предприятии турецкой компании Botaş в Силиври, где расположены мощности для хранения природного газа, удалось локализовать.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TGRT.

Эвакуированы люди из близлежащей к пожару зоны. Подача газа на объект временно прекращена.

Причина пожара пока не установлена.

Отмечается, что подземные резервуары для хранения порядка 4,6 млрд куб. м газа.