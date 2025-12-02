Пожар на предприятии Botaş в Силиври удалось локализовать
В регионе
- 02 декабря, 2025
- 17:42
Пожар, вспыхнувший на предприятии турецкой компании Botaş в Силиври, где расположены мощности для хранения природного газа, удалось локализовать.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TGRT.
Эвакуированы люди из близлежащей к пожару зоны. Подача газа на объект временно прекращена.
Причина пожара пока не установлена.
Отмечается, что подземные резервуары для хранения порядка 4,6 млрд куб. м газа.
Последние новости
18:27
Султан Гаджиев рассказал о подготовке Азербайджана к WUF13 на кенийском телеканалеВнешняя политика
18:19
Рютте: Удары по судам в Черном море демонстрируют угрозу безопасностиДругие страны
18:09
Министр: Фонд оплаты труда в частном секторе в 2018–2025 гг увеличился в 3,6 разаФинансы
18:05
В Азербайджане изменены правила аккредитации образовательных учрежденийНаука и образование
17:59
Резервы Госфонда соцзащиты превысили 2 млрд манатовФинансы
17:54
Утверждены численность и состав членов коллегии МИД АзербайджанаВнутренняя политика
17:53
Анар Алиев: За 11 месяцев назначено 50 тыс. листков нетрудоспособностиМилли Меджлис
17:53
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевшихПроисшествия
17:50