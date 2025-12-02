Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Пожар на предприятии Botaş в Силиври удалось локализовать

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 17:42
    Пожар на предприятии Botaş в Силиври удалось локализовать

    Пожар, вспыхнувший на предприятии турецкой компании Botaş в Силиври, где расположены мощности для хранения природного газа, удалось локализовать.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал TGRT.

    Эвакуированы люди из близлежащей к пожару зоны. Подача газа на объект временно прекращена.

    Причина пожара пока не установлена.

    Отмечается, что подземные резервуары для хранения порядка 4,6 млрд куб. м газа.

    Лента новостей