​Пожар на Кубани унёс жизни семерых детей

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Семь детей погибли при пожаре в частном доме в станице Холмской Краснодарского края.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

Возраст детей - от года до 10 лет.

Как сообщает LifeNews, дети находились дома без присмотра взрослых. В это время родители уехали вывозить мусор. Пожар вспыхнул из-за того, что старший ребенок неправильно затопил печь, после чего лег спать. Мальчик не открыл заслонку, в результате вспыхнул пожар.

Все семеро детей погибли от асфиксии - удушья. Родители в настоящее время находятся возле места трагедии. Уточняется, что не все дети были членами одной семьи. Двое из семи погибших малышей были родственниками.