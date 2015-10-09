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    ​Пожар на Кубани унёс жизни семерых детей

    Возраст детей - от года до 10 лет

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Семь детей погибли при пожаре в частном доме в станице Холмской Краснодарского края.

    Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

    Возраст детей - от года до 10 лет.

    Как сообщает LifeNews, дети находились дома без присмотра взрослых. В это время родители уехали вывозить мусор. Пожар вспыхнул из-за того, что старший ребенок неправильно затопил печь, после чего лег спать. Мальчик не открыл заслонку, в результате вспыхнул пожар.

    Все семеро детей погибли от асфиксии - удушья. Родители в настоящее время находятся возле места трагедии. Уточняется, что не все дети были членами одной семьи. Двое из семи погибших малышей были родственниками.

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