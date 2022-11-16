Опубликованы кадры, подтверждающие причастность Ахлам Албашир к теракту в Стамбуле

Опубликованы новые кадры женщины, совершившей 13 ноября террористический акт на площади Таксим в Стамбуле.

Опубликованы новые кадры женщины, совершившей 13 ноября террористический акт на площади Таксим в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, на них видно, как террористка Ахлам Албашир покидает место происшествия после того, как прибыла на площадь Таксим и заложила бомбу.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, у террористки на плече была сумка, а в руке - рюкзак.

Террористка, пытавшаяся скрыть лицо под платком, появилась перед кафе в 15:29 по местному времени.

Инцидент произошел 13 ноября в 16:14 по местному времени. Сразу после взрыва женщина убежала.

Также камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в 16:17 террористка проходила перед отелем.

В результате теракта в Стамбуле 6 человек погибли и 81 получили ранения.

Как сообщает министерство внутренних дел Турции, совершившая теракт Ахлам Албашир была задержана. Она призналась, что связана с террористической группировкой РПК.