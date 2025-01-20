Постпреды ЕС на днях рассмотрят остановку безвизового режима для дипломатов из Грузии

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза запланировал на 24 января согласование для утверждения Советом ЕС постановления об остановке безвизового режима для дипломатов и должностных лиц из Грузии.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза запланировал на 24 января согласование для утверждения Советом ЕС постановления об остановке безвизового режима для дипломатов и должностных лиц из Грузии.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В случае одобрения постпредами этой инициативы, грузинским дипломатам, чиновникам и их семьям, имеющим дипломатические и служебные паспорта, потребуются визы для поездок в ЕС на короткий срок до 90 дней в любой 180-дневный период.

Отметим, что Еврокомиссия 20 декабря предложила приостановить безвизовый режим для дипломатов и должностных лиц из Грузии.