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Постпреды ЕС на днях рассмотрят остановку безвизового режима для дипломатов из Грузии

Постпреды ЕС на днях рассмотрят остановку безвизового режима для дипломатов из Грузии Комитет постоянных представителей стран Евросоюза запланировал на 24 января согласование для утверждения Советом ЕС постановления об остановке безвизового режима для дипломатов и должностных лиц из Грузии.
В регионе
20 января 2025 г. 14:54
Постпреды ЕС на днях рассмотрят остановку безвизового режима для дипломатов из Грузии

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза запланировал на 24 января согласование для утверждения Советом ЕС постановления об остановке безвизового режима для дипломатов и должностных лиц из Грузии.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В случае одобрения постпредами этой инициативы, грузинским дипломатам, чиновникам и их семьям, имеющим дипломатические и служебные паспорта, потребуются визы для поездок в ЕС на короткий срок до 90 дней в любой 180-дневный период.

Отметим, что Еврокомиссия 20 декабря предложила приостановить безвизовый режим для дипломатов и должностных лиц из Грузии.

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Версия на английском языке EU permanent representatives to consider suspension of visa-free regime for Georgian diplomats

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