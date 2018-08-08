Постпред России при СНГ покинет свой пост

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов намерен покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом он рассказал газете "Известия", сообщает Report.

«Я провел прощальные мероприятия в исполкоме организации и с постпредами других стран при СНГ. Последний месяц, как говорят, нахожусь на низком старте»,— сообщил постпред. По словам господина Шведова, его преемником может стать замдиректора первого департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Грозов

Андрей Шведов предположил, что продолжит работать при Министерстве иностранных дел и будет заниматься вопросами, связанными с пространством СНГ. «Сейчас все ожидают указа президента России. Думаю, в ближайшее время новый постпред приступит к работе»,— уточнил он.

Господин Шведов является постоянным представителем при уставных и других органах СНГ в Минске с начала 2014 года.