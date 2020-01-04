​Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не станет закрывать глаза на убийство генерала Касема Сулеймани, командующего элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В интервью телеканалу CNN иранский дипломат напомнил, что ракетным ударом под Багдадом Вашингтон открыл новую главу войны, передает Report. Он пояснил, что Штаты еще с 2018 года в одностороннем порядке воюют с Тегераном в экономической сфере, оказывая сильное давление на иранский народ.

"Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", - пояснил Тахт-Раванчи.

Напомним, глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал ракетный удар в Багдаде террористическим актом со стороны США, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за убийство Сулеймани.