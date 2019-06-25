​Поставки комплексов С-400 Турции начнутся в июле

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Россия начнет поставки систем ПВО С-400 Турции в июле.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент назвал договоренность о покупке С-400 суверенным правом Турции, от которого она не намерена отступать.

Анкара решила купить четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" за 2,5 млрд долларов. Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.