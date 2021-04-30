Посольство США в России сократит штат на 75%

Посольство США в России в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников консульства на 75%

Посольство США в России в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников консульства на 75%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сообщении на сайте диппредставительства.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении.

Также с 12 мая будет сокращено количество предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. "С 12 мая посольство США в Москве сократит количество предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз. <...> Это сокращение услуг необходимо в связи с извещением российского правительства от 23 апреля о намерении запретить дипмиссии США нанимать иностранцев в любом числе. Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что предоставляемые гражданам США в России неотложные услуги могут быть задержаны в исполнении или ограничены в связи с ограниченной возможностью передвижения персонала за пределами Москвы.

Кроме того, гражданам США, находящимся в России с истекшими визами, настоятельно рекомендуется покинуть РФ до 15 июня, когда истекает срок действия указа, согласно которому в связи с пандемией иностранцев и лиц без гражданства не будут выдворять и депортировать из России, говорится в сообщении. "Если вы планируете остаться в России после этого дедлайна, посетите ваше местное отделение министерства внутренних дел, чтобы начать необходимую бумажную работу", - добавили в посольстве.