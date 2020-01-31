Посольство России в Армении "о несущем угрозу" российском ТВ

Посольство России в Армении выразило недоумение по поводу заявления председателя Нацкомиссии по телевидению и радио Армении Тиграна Акопяна о необходимости ограничения иновещания, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Т.Акопян неоднократно заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний исходя из соображений информационной безопасности.

В частности, он повторил свою позицию на пресс-конференции 29 января, обосновав ее тем, что у регулятора нет механизмов воздействия на иностранные ТВ в случае нарушений. Так, Т.Акопян заявил, что представлял эту позицию и российской стороне, в том числе послу РФ, "и в посольстве с аргументами армянской стороны были согласны".

"Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую Акопяном позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении. С удивлением узнали из комментария Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении", - говорится в заявлении диппредставительства, размещенном в Facebook.

Общественный цифровой мультиплекс Армении включает 27 телеканалов, в том числе российские "Первый канал", "Россия", "Россия Культура", телеканал "Мир" и американский канал CNN.