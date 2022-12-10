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Посол: Украина способна выиграть войну при помощи своих друзей и партнеров

Посол: Украина способна выиграть войну при помощи своих друзей и партнеров При помощи украинской армии и народа, а также наших друзей и партнеров, мы способны выиграть войну.
В регионе
10 декабря 2022 г. 12:41
Посол: Украина способна выиграть войну при помощи своих друзей и партнеров

При помощи украинской армии и народа, а также наших друзей и партнеров, мы способны выиграть войну.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Напомнив, что война продолжается уже девять месяцев, посол сказал, что Украина борется за освобождение своих территорий от оккупации: "Противник пытается компенсировать свое поражение на поле боя обстрелами мирного населения. Обстреливаются мирные города и гражданская инфраструктура. С 24 февраля этого года по сегодняшний день украинская территория находится под огнем. Почти 70 процентов выпущенных ракет были нацелены на гражданскую инфраструктуру. Целью ударов по энергетической инфраструктуре Украины является запугивание населения, а также попытка лишить его света, тепла и связи. Но противник сталкивается с совершенно другой реакцией, украинский народ и мировое сообщество еще более сплотились".

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Ukrayna dostlarının və tərəfdaşlarının köməyi ilə müharibədə qalib gəlməyə qadirdir"

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