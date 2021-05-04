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Посол: Турция предложила России провести в Анталье заседание по безопасности туризма

Посол: Турция предложила России провести в Анталье заседание по безопасности туризма Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые Анкарой меры.
В регионе
4 мая 2021 г. 19:43
Посол: Турция предложила России провести в Анталье заседание по безопасности туризма
Мехмет Самсар

Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание российско-турецкой экспертной подгруппы по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые Анкарой меры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.

"На прошлой неделе мы направили наше официальное приглашение на заседание турецко-российской рабочей подгруппы по безопасности туризма, проведение которого было запланировано на апрель, но было отложено, с предложением провести его во второй половине мая в Анталье, чтобы российские власти увидели принятые меры и у них не осталось никаких вопросов", - сказал посол.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации, добавил Самсар.

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