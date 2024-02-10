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Посол: Турция и Украина могут наладить совместный экспорт БПЛА, произведенных на заводе в Киеве

Посол: Турция и Украина могут наладить совместный экспорт БПЛА, произведенных на заводе в Киеве Турция и Украина могут наладить экспорт в третьи страны БПЛА, которые будут производиться на заводе турецкой авиастроительной компании Baykar близ Киева.
В регионе
10 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Турция и Украина могут наладить совместный экспорт БПЛА, произведенных на заводе в Киеве

Турция и Украина могут наладить экспорт в третьи страны БПЛА, которые будут производиться на заводе турецкой авиастроительной компании Baykar близ Киева.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал посол Украины в Анкаре Василий Боднар.

Дипломат напомнил, что исполнительный директор Baykar Халук Байрактар ранее анонсировал строительство завода по производству БПЛА неподалеку от украинской столицы.

Бондар отметил, что Украина считает компанию Baykar стратегическим партнером: "Мы не только закупаем продукцию у Baykar, но и намерены наладить совместное производство. Оборонная продукция, которая будет производиться на этом заводе, в первую очередь поступит на вооружение Турции и Украины. В будущем может быть рассмотрен вопрос об экспорте продукции в третьи страны".

Отметим, что строительство завода Baykar на 500 рабочих мест уже началось. На предприятии будет налажено производство БПЛА Bayraktar, однако какой именно из моделей - TB2 или TB3, все еще уточняется.

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Версия на английском языке Envoy: Türkiye, Ukraine can establish joint export of UAVs produced at plant in Kyiv
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Türkiyə və Ukrayna birgə PUA istehsal edəcək"

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