Посол Турции вызван в МИД Швеции

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ МИД Швеции вызвал посла Турции в Стокгольме Кайа Тюркмена и потребовал разъяснить основания ареста двух граждан Швеции – одного в Испании по запросу турецких властей и другого в самой Турции.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщила глава МИД Швеции Маргот Валльстрем.

"Посол Турции вновь был приглашен в МИД, и мы выразили наше беспокойство и наши требования, касающиеся лишенных свободы шведов", - написала министр.

В начале июля в Турции вместе с группой других правозащитников задержали и активиста из Швеции Али Гарави. Как пояснила Валльстрем, он находился в Турции для того, чтобы принять участие "в мирном семинаре о правах человека и свободе в интернете" и что турецкие власти обвиняют его в связанной с терроризмом деятельности. В этой связи Валльстрем потребовала от Турции дать разъяснения, что именно стало основанием для задержания активиста, и в случае отсутствия таких оснований призвала власти освободить его.