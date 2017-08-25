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    Посол Турции вызван в МИД Швеции

    МИД потребовал разъяснить основания ареста двух граждан Швеции

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ МИД Швеции вызвал  посла Турции в Стокгольме Кайа Тюркмена и потребовал разъяснить основания ареста двух граждан Швеции – одного в Испании по запросу турецких властей и другого в самой Турции.

    Как сообщает Report, об  этом на своей странице в Facebook сообщила глава МИД Швеции Маргот Валльстрем.

    "Посол Турции вновь был приглашен в МИД, и мы выразили наше беспокойство и наши требования, касающиеся лишенных свободы шведов", - написала министр.

    В начале июля в Турции вместе с группой других правозащитников задержали и активиста из Швеции Али Гарави. Как пояснила Валльстрем, он находился в Турции для того, чтобы принять участие "в мирном семинаре о правах человека и свободе в интернете" и что турецкие власти обвиняют его в связанной с терроризмом деятельности. В этой связи Валльстрем потребовала от Турции дать разъяснения, что именно стало основанием для задержания активиста, и в случае отсутствия таких оснований призвала власти освободить его.

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