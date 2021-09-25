Посол Турции встретился с замглавы правительства "Талибана"

Посол Турции в Афганистане Джихад Эргинай встретился с заместителем главы правительства "Талибана" Абдусаламом Ханафи, министром энергетики и водного хозяйства Абдуллатифом Мансуром.

Посол Турции в Афганистане Джихад Эргинай встретился с заместителем главы правительства "Талибана" Абдусаламом Ханафи, министром энергетики и водного хозяйства Абдуллатифом Мансуром.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом написал пресс-секретарь Политбюро "Талибана" Мухаммед Наим Вардак в своем аккаунте в Твиттере.

“Мы две дружественные и братские страны. Наши отношения имеют глубокие и древние корни. Нас связывают религиозные и культурные узы. Мы намерены развивать дипломатические отношения с Турцией. После обеспечения безопасности во всем Афганистане мы хотим, чтобы турецкие бизнесмены инвестировали в различные отрасли в Афганистане”, - отметил А.Ханафи.

Посольство Турции в Кабуле тоже распространило сообщение о встрече на официальном аккаунте в Твиттере.

“Турецкие компании будут продолжать инвестировать в Афганистан. Мы надеемся укрепить это сотрудничество на благо афганского народа”, - отмечается в сообщении.