Посольство Турции в Москве закидали камнями - ФОТО/ВИДЕО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Москве группа активистов забросала камнями посольство Турции в Ростовском переулке в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, около 500 человек собрались сегодня днем возле здания дипмиссии на акции, организованной ЛДПР.

Объяснив свои действия политикой Турции, чьи военные накануне сбили российский бомбардировщик Су-24, активисты бросали в здание посольства камни, яйца, помидоры, баллончики с краской.

В результате несколько окон на втором этаже дипмиссии были разбиты.

Участники массовой акции держат в руках флаги России и Сирии, различные плакаты, осуждающие действия Турции, чьи самолёты накануне сбили российский бомбардировщик Су-24.

Тротуар на противоположной от здания посольства стороне заполнен демонстрантами. Движение автотранспорта по улице затруднено.

Посольство Турции обратилось в российские правоохранительные органы с просьбой усилить охрану здания.